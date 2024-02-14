Общество 14 февраля 2024, 13:21 Благотворительный полумарафон «Беги, герой» состоится в Нижнем Новгороде 19 мая

Читать 360tv в

Благотворительный полумарафон «Беги, герой» проведут в Нижнем Новгороде 19 мая. Об этом сообщило НИА «Нижний Новгород» со ссылкой на данные организаторов мероприятия.

Старт состоится на стадионе, который носит название города. Основная трасса захватит главные достопримечательности, среди которых — старинные храмы и исторические здания.

Реклама

На 18 мая запланирован детский забег, приуроченный к этому событию.