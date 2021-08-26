Благотворительный матч со звездами хоккея прошел в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде в КРК «Нагорный» состоялся благотворительный хоккейный матч при участии звездных спортсменов. Организатором мероприятия стал банк «ДОМ.РФ». Об этом написал «Петербургский дневник».

Зрители смогли увидеть игру команд «Ока» и «Волга». Запустил этот матч легендарный хоккеист, президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк. В состязании также приняли участие следующие спортсмены: двукратный чемпион мира по хоккею Евгений Медведев, центральный нападающий клуба КХЛ «Автомобилист» Павел Дацюк, заслуженный мастер спорта Максим Афиногенов и другие.

Отмечается, что все собранные средства с билетов пойдут на благотворительные цели. Их получат дети-сироты нижегородского Детского дома № 3.