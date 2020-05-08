Благотворительный фонд «Мои друзья» начал сбор средств для помощи бездомным

Многие люди сейчас потеряли работу и остались без дохода. Это значит, что некоторые не могут себе обеспечить крышу над головой. Особенно плохо людям без определенного места жительства. Фонд «Мои друзья» помогает проекту «Убежище» собрать деньги для них.

Идея принадлежит центру «Дом друзей». Он арендуют хостелы и приглашают туда тех, кому негде жить.

«В эти убежища заселяются люди, которые по какой-либо причине остались без жилья, пожилые люди, а также обращаются и жертвы домашнего насилия», — сказано на сайте фонда «Мои друзья».

Всем людям, которые оказались там, дают средства гигиены, медикаменты, обеспечивают их продуктами. В каждом хостеле находятся медицинские и социальные работники, а также волонтеры. Если человек заболеет, ему сразу окажут необходимую помощь.

Однако этот проект требует больших вложений. Часть из них выделил Государственный Центр Социальной Адаптации имени Глинки. Однако не будет лишней и помощь со стороны других людей.

Для того, чтобы помочь людям, попавшим в критическую ситуацию, а также всем сотрудникам центра, которые трудятся во благо других, мы открываем благотворительный сбор на сумму 300 000 рублей. Мы будем рады вашей любой посильной помощи Фонд «Мои друзья».

Для того чтобы поддержать проект, нужно зайти на сайт организации и оставить там любую, возможную сумму.