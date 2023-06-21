21 июня 2023, 17:31
Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» пройдет в Москве
Заммэра Москвы Сергунина: фестиваль «Город неравнодушных» пройдет в саду имени Баумана
Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» состоится в саду имени Баумана в Москве 8 и 9 июля, сообщила заммэра столицы Наталья Сергунина.
На семи площадках более 30 благотворительных организаций проведут мастер-классы, лекции и тематический квест.
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На фестивале гостей познакомят с питомцами московских приютов, которых можно будет забрать домой. Для владельцев животных поставят мобильную ветеринарную станцию и площадку для груминга.
Благотворительная ярмарка, где посетители смогут купить вязаные игрушки, текстиль, посуду, свечи и другие сувениры, будет работать с 11:00 до 20:00. Вырученные средства переведут на счета некоммерческих организаций. Вход на ярмарку будет бесплатным для всех желающих.
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