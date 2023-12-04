Общество 04 декабря 2023, 18:10 Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» пройдет в Москве Благотворительный фестиваль «Город неравнодушных» проведут в Москве 9–10 декабря Сайт мэра и правительства Москвы

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На этих выходных, 9 и 10 декабря, в Москве, на территории «Хлебозавода № 9», проведут благотворительный фестиваль «Город неравнодушных». На нем встретятся представители НКО, волонтеры и активисты, сообщила председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова.

«Добро является не просто темой фестиваля, но и его целью. Каждый посетитель сможет сделать добрые дела прямо в „Городе неравнодушных“, внося вклад в инициативы НКО — участников фестиваля», — рассказала она.

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Посетителям покажут иммерсивные спектакли, мастер-классы по изготовлению новогодних сувениров, представят товары ручной работы, благотворительный квест, лекции, соревнования по керлингу и мини-хоккею.

Спикерами выбрали блогеров Карину Мурашкину и Наталию Гасанханову, основателя волонтерского движения «Погуляй собаку» Дмитрия Михайлова, дизайнера и создателя комьюнити «Щелочь» Бориса Шилина и многих других.

Кроме этого, в рамках фестиваля будет работать маркет, на котором можно приобрести открытки, футболки, кружки благотворительного фонда «Детские сердца», мягкие игрушки, детские книжки и многие другие товары от многочисленных НКО.

Фестивальные площадки будут открыты с 11:00 до 21:00 без предварительной регистрации.

На днях благотворительная акция «Новогоднее чудо» началась в Воскресенске. Жителей пригласили принять участие в сборе подарков для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.