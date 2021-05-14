Благотворительный аукцион картин и личных вещей Сергея Шойгу прошел в Москве

Чайный сервиз и портативный патефон, ваза и деревянный стол из дерева, возрастом почти 400 лет, и природные пейзажи, который министр обороны России Сергей Шойгу нарисовал у себя на даче в Тыве. Всего 14 лотов были выставлены на продажу на благотворительном аукционе.

«Вначале надо оценить восхищение, а не затраты. А потом уже оценивать — из чего это сделано. Вначале — ну как: восхитительно. Ну правда, впечатляет. Потом начинаешь смотреть — какой величины дерево, инкрустации. Потом доходит до того, какая личность это сделала», — отметила искусствовед Елизавета Плавинская.

Автор сделал эти вещи в разное время и тщательно отбирал для аукциона. Всем известно, что Шойгу давно увлекается живописью и резьбой по дереву. Разумеется, иметь дома рукотворную вещь от министра обороны хотели бы многие небедные люди.

«Потенциальные покупатели — те люди, которые заявились. Мы разослали достаточно большому кругу людей тот список работ с фотографиями, описаниями и мнением искусствоведа. Те, кто откликнулись, сегодня будут. К сожалению, не могу называть, потому что нет разрешения на это», — объяснила руководитель проекта «Лига героев», дочь Сергея Шойгу Ксения.

Ведущими аукциона были кинозвезды Сергей Бурунов и Константин Хабенский. Все вырученные деньги от продажи работ Шойгу, пойдут в благотворительный фонд Константина Хабенского, у которого безупречная репутация.

«На сайте фонда вы найдете отчеты по всем статьям. Куда пошли деньги. Это и адресная помощь, это и оборудование для клиник, которые нуждаются. Это и часть денег пойдет на развитие реабилитационных центров, чего не хватает на местах», — отметил Хабенский.

Сам аукцион прошел без прессы. Вероятно, богатые приобретатели настояли на полной анонимности своего участия.