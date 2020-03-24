Благотворительные фонды рассказали о распространении коронавируса среди бездомных

Директор фонда «Доктор Лиза» Наталья Авилова рассказала, что сотрудники опрашивают бездомных о самочувствии и измеряют им температуру. Также они разработали новую схему раздачи еды на удаленных друг от друга площадках.

Сотрудники фонда «Ночлежка» установили дополнительные санитайзеры во всех приютах и разработали специальные листовки с инструкциями о коронавирусе, которые просят распространять в городе.

«Все мы находимся в информационном потоке, который переполнен новостями о коронавирусе. Но многие бездомные люди лишены доступа к интернету и СМИ. Тем временем среди тех, кто живет на улице, много пожилых людей и людей со сниженным иммунитетом. Сейчас они в большой опасности», — рассказали сотрудники.