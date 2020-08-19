Благотворительную онлайн-площадку запустили для адресной помощи в Подмосковье

Новый благотворительный ресурс запустили в Подмосковье для оказания помощи из любой точки мира. Площадка будет работать онлайн на платформе Электронного магазина региона.

Проект разработали, чтобы привлечь внимание общественности к актуальным социальным проблемам. Желающим помочь необходимо зайти на сайт Электронного магазина Подмосковья и выбрать раздел «Благотворительность». После поиска нужной организации и выбора потребности, нужно нажать кнопку «Подарить», а затем произвести оплату.

С помощью новой платформы можно помочь онлайн детям-сиротам, оставшимся без попечения родителей и социально-реабилитационным центрам для несовершеннолетних. На сайте уже более 30 подмосковных организаций разместили около 200 своих потребностей.

Кроме того, можно помочь приютам для животных и благотворительным фондам. Сегодня уже восемь приютов и питомников обратились за помощью. За прошедшие три месяца часть хвостатых уже удалось обеспечить годовым запасом корма.

Благотворительный ресурс запустил Комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным Министерством государственного управления, информационных технологий и связи.