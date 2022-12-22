Общество 22 декабря 2022, 20:12 Благотворительную акцию «Елка добрых дел» запустил Life

Читать 360tv в

Перед Новым годом Life решил подарить настоящую новогоднюю сказку тем, кто в настоящее время находится в трудной жизненной ситуации. Для этого редакция запустила акцию «Елка добрых дел».

Читатели издания и все желающие могут порадовать подопечных благотворительных фондов и подарить подарки детям с онкологическими заболеваниями, пожилым людям с деменцией и собакам, оказавшимся в приюте.

Реклама

Для этого необходимо зайти на сайт и кликнуть на «подарок».

Реклама