22 декабря 2022, 20:12
Благотворительную акцию «Елка добрых дел» запустил Life
Перед Новым годом Life решил подарить настоящую новогоднюю сказку тем, кто в настоящее время находится в трудной жизненной ситуации. Для этого редакция запустила акцию «Елка добрых дел».
Читатели издания и все желающие могут порадовать подопечных благотворительных фондов и подарить подарки детям с онкологическими заболеваниями, пожилым людям с деменцией и собакам, оказавшимся в приюте.
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Для этого необходимо зайти на сайт и кликнуть на «подарок».
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Новый год
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