Благотворительное кафе с бесплатными обедами открылось в Челябинске

Благотворительное кафе, в котором нуждающиеся могут бесплатно пообедать, открылось в Челябинске, сообщил ОТР.

Уточняется, что обеды организованы каждый день с 14:00 до 17:00. Акция распространяется на праздничные и выходные дни. В меню включены суп, салат, горячее блюдо, хлеб и компот. Кафе должно было открыться в Челябинске еще осенью прошлого года, однако из-за пандемии коронавируса сроки были сдвинуты.

Около 60 человек приходят сюда поесть каждый день. Также кафе открыто и для обычных посетителей. Спонсором организации обедов стал местный завод прицепов для автомобилей.