Благотворительная программа «Мы помним» прошла в Москве

Ежегодно в Москве проходит Международный турнир по дзюдо среди армии и полиции. В его рамках проводится благотворительная программа «Мы помним», посвященная сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга. На открытие турнира приглашают родных погибших, где они получают адресную помощь.

Заместитель министра обороны России и член оргкомитета турнира Татьяна Шевцова вручила ключи от автомобиля Татьяне Плетневой, матери погибшего сержанта контрактной службы Вооруженных сил России Максима Плетнева. Офицера посмертно наградили Георгиевским крестом IV степени.

Каждая семья также получает памятный сертификат и скульптурную композицию «Мы помним».

С 2007 года оргкомитету удалось материально поддержать семьи более 500 погибших силовиков, многие из которых были награждены государственными наградами, в том числе золотой звездой Героя России. В этом году данная традиция была продолжена.

В Международном турнире по дзюдо среди полиции и армии, который прошел в 15−й раз, приняли участие 12 команд.

На татами вышли представители МВД России, Минобороны России, МЧС России, Росгвардии, ФНС России, ФСИН России, а также команды силовых структур Азербайджана, Армении, Киргизии, Белоруссии, Узбекистана и Таджикистана.

По регламенту турнира участники соревнований должны быть старше 30 лет. Состоять на службе в армии или силовой структуре. Не находиться в составе национальной сборной своей страны минимум четыре года.

Турнир развивает сотрудничество между военными и силовыми структурами разных стран, способствует совершенствованию физической подготовки участников, популяризирует дзюдо и здоровый образ жизни.

Организаторами турнира выступают Международный фонд дзюдо, Национальный союз ветеранов дзюдо, Федерация дзюдо России и «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» (ДОСААФ России).