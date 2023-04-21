Общество 21 апреля 2023, 16:02 Благотворительная фитнес-конвенция пройдет 22 апреля в Туле

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Благотворительная акция в пользу подопечных благотворительного фонда «Подари Жизнь» пройдет 22 апреля в Туле в спортивном комплексе Life Time Fitness. Об этом сообщила «Тульская служба новостей».

Для посетителей благотворительной фитнес-конвенции подготовят различные мастер-классы от лучших столичных тренеров.

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Отмечается, что акция организована при поддержке городской администрации. Все собранные на мероприятии деньги передадут фонду на лечение подопечных.