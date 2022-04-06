Благотворительная акция «Добрые Кузьминки» стартовала в Москве

Благотворительная акция «Добрые Кузьминки» стартовала в районе Кузьминки на юго-востоке Москвы. Поучаствовать в ней может любой желающий, написали Runews.

В ТЦ «Волжский», возле супермаркета «Перекресток» установили специальный куб, в который можно положить продукты для людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. Волонтеры будут формировать продуктовые наборы и передавать их многодетным семьям, пожилым людям и другим нуждающимся. В ближайшее время такие кубы установят еще в нескольких точках.