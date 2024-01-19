Общество 19 января 2024, 20:14 Благотворительная акция «Добрая елка» в Москве продлится до 29 февраля Акция «Добрая елка», исполнившая мечты 1250 детей, продлится до 29 февраля

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Благотворительная акция «Добрая елка» продлится в Москве до 29 февраля. Благодаря проекту горожане исполняют заветные мечты юных подопечных некоммерческих организаций. Об этом сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Председатель столичного комитета общественных связей и молодежной политики Екатерина Драгунова рассказала, что с момента начала акции жители столицы стали добрыми помощниками для 1250 детей. Мечты у всех самые разные: от коньков до экскурсии по закулисью цирка.

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«Кому-то из ребят подарок поможет поддерживать здоровье, кто-то освоит новый вид спорта, а кто-то поедет в долгожданное путешествие. Новогодняя акция продолжается до конца зимы», — добавила она.

На сайте проекта можно прочитать подробнее о каждом ребенке и оставить заявку на исполнение желания. Стоимость подарков не превышает 10 тысяч рублей. Заменить подарок денежным переводом нельзя, ведь ценность акции — поделиться теплом и вручить подарок лично.

Ранее новогодние ели и часть декораций начали демонтировать в Москве.