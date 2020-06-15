Составлен рейтинг регионов России по уровню благосостояния семей

Ямало-Ненецкий округ занял лидирующую позицию в рейтинге регионов по уровню благосостояния семей по итогам 2019 года. Помимо него в лидерах оказались нефтегазовые регионы и финансовые центры.

Об этом говорится в исследовании РИА «Новости», которые подготовили эксперты агентства.

Из материала следует, что в среднестатистической российской семье, где оба родителя получают среднюю по стране зарплату и воспитывают двух детей, после вычета минимально необходимых расходов возможный максимальный остаток денег равен 37,5 тысячи рублей, и 48 тысячам — если ребенок один.

По итогам 2019 года в ЯНАО при таких условиях итоговая сумма оказалась в разы больше — 88 и 101 тысяча рублей соответственно. На втором месте оказалась Сахалинская область. Там максимально возможный денежный остаток достиг 72 и 86 тысяч. Замыкает тройку лидеров Москва. Встоличных среднестатистических семьях итоговая максимальная сумма составила 65 и 76 тысяч рублей соответственно.

Еще в нескольких регионах у семьи с двумя детьми остается более 50 тысяч — это Санкт-Петербург, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Магаданская область, Чукотский автономный округ и Ненецкий автономный округ.

В конце списка находятся регионы Северного Кавказа, Псковская, Ивановская области и ряд других регионов, говорится в материале.