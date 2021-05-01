Благодатный огонь сошел в Иерусалиме

Традиционная церемония схождения Благодатного огня проходит в храме Воскресения Христова, известном еще и как храм Гроба Господня, в Старом городе Иерусалима. Свидетелями чуда стали тысячи людей.

На церемонию пустили ограниченное число православных верующих из-за санитарных ограничений на фоне пандемии коронавируса. Внутрь храма вошли не более 2,5 тысячи человек, хотя ранее собиралось до девяти тысяч паломников. Людей, которые прибывали в храм, разбили на группы. Разрешение на проход получили те, кто предоставил «зеленые паспорта» вакцинации или свидетельства об отрицательных результатах тестов на коронавирус.

За безопасностью в Старом городе Иерусалима следят около тысячи полицейских.

Схождение Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме происходит накануне Пасхи. В 2021 году праздник выпал на 2 мая. Огонь появляется в Кувуклии — часовне в центре храма Воскресения Христова. Она скрывает пещеру Гроба Господня, в которой расположена особо почитаемая всеми христианами плита, под которой находилось место погребения Иисуса Христа.

Благодатный огонь доставят в Москву к пасхальной службе в храме Христа Спасителя, которая начнется около 22:00 под предстоятельством патриарха Кирилла. Однако по рекомендации Роспотребнадзора в 2021 году традиционная массовая встреча Благодатного огня в аэропорту Внуково не состоится. Огонь также получат 25 городов России, а в столице верующие получат его частицу в 15 храмах. Впервые в истории современной России Благодатный огонь доставили в Москву в 1992-м.