Благодатный огонь привезут в Москву. Пандемия не помешает

Благодатный огонь доставят в храм Христа Спасителя 18 апреля на патриаршее богослужение. Его передача в другие церкви РПЦ возможна после снятия режима самоизоляции.

Об этом РИА «Новости» сообщили в пресс-службе Фонда Андрея Первозванного (ФАП).

«В соответствии с существующими ограничениями, традиционной встречи Благодатного огня в аэропорту не будет, а передача Благодатного огня в другие храмы будет возможна после отмены режима самоизоляции», — заявили в ФАП.

Там уточнили, что дополнительно объявят о том, где можно будет получить частицу Благодатного огня. Представители фонда напомнили, что Благодатный огонь на протяжении многих столетий доставляли на российскую землю после Пасхи. А во времена Советского Союза его вовсе не привозили. Россияне смогут посмотреть прямую трансляцию из храма Гроба Господня.

«Уверены, что пасхальная весть из Иерусалима согреет сердца верующих, встречающих в непростой ситуации в главный праздник — Воскресение Христово!» — резюмировали в ФАП.

Церемония схождения Благодатного огня проходит в Иерусалиме ежегодно, перед Пасхой. В этом году праздник должен пройти 19 апреля. Однако из-за пандемии не исключалось, что в Россию не успеют своевременно привести Огонь. Его обычно доставляют к началу ночного богослужения в храме Христа Спасителя, которое проводит патриарх Кирилл.

Ранее в Московском патриархате рассказали, как во время самоизоляции освятить куличи и пасхи дома.