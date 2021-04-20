Благодатный огонь доставят из Иерусалима в Россию 1 мая

Благодатный огонь из Иерусалима доставят в Москву к патриаршему пасхальному богослужению. Оно состоится 1 мая в Храме Христа Спасителя.

«В 2021 году, в 19-й раз, Фонд Андрея Первозванного доставит Благодатный огонь в Москву в Великую Субботу к патриаршему пасхальному богослужению в Храме Христа Спасителя», — сообщается на сайте Фонда апостола Андрея Первозванного.

В этом году, как рассказал председатель попечительского совета фонда Владимир Якунин РИА «Новости», все действия с Благодатным огнем будут совершены в условиях серьезных ограничений, связанных с распространением коронавируса.

«Мы благодарны властям государства Израиль за то, что, у нас и представителей других стран будет возможность получить Благодатный огонь и доставить его в наши храмы к началу праздничных богослужений», — отметил он.

Лампады с Благодатным огнем доставит на борт самолета представители посольства России в Израиле и делегация Фонда Андрея Первозванного.

Ранее православных россиян призвали воздержаться от целования икон в храмах во время пандемии коронавируса.