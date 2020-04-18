Благодатный огонь доставили в Москву из Иерусалима. Самолет приземлился в аэропорту Внуково. Несколькими часами ранее огонь снизошел в храме Гроба Господня.

Теперь святыню доставят на патриаршую службу в храме Христа Спасителя, сообщили РИА «Новости» в Фонде Андрея Первозванного.

Делегация именно этого фонда летала в Израиль за Благодатным огнем. Лампаду со святыней членам фонда передали в аэропорту Бен-Гурион. Сделал это посол России в Израиле Анатолий Викторов.

Обычно верующие устраивают массовую встречу огня в аэропорту. В этом году эту традицию пришлось отменить из-за ограничений, которые введены в России из-за коронавируса. Когда режим самоизоляции в Москве отменят, святыню раздадут верующим.

На богослужение не приедет и президент России Владимир Путин. Он встретит Пасху в своей резиденции в Ново-Огареве. Вечером он поставит свечку в небольшой часовне. В храм российский лидер не пойдет. Он останется дома.

Прихожан в этом году не было и на самой церемонии снисхождения Благодатного огня в храме Гроба Господня. Обычно десятки тысяч верующих ждут святыню прямо там. Большинство не попадают в сам храм и ждут на улице. Но в этом году туда пустили не более 20 человек: представители храма, православных церквей, Армянской церкви, Сирийской православной церкви, журналисты и ответственные за видеотрансляцию.