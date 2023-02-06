Общество 06 февраля 2023, 20:58 Путин расширил список болезней, с которыми поможет «Круг добра» Президент Путин расширил список детских заболеваний, с которым работает «Круг добра» Unsplash

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В России расширили список детских заболеваний, в лечении которых участвует фонд «Круг добра», президент страны Владимир Путин подписал указ, его разместили на официальном портале правовой информации. Изменение внесли в президентский указ от 5 января 2021 года в подпункт с перечнем детских заболеваний, обеспечением лекарствами от которых занимается фонд.

«Основными целями деятельности фонда являются: <…> финансовое обеспечение за счет бюджетных ассигнований, предусмотренных в федеральном бюджете Министерству здравоохранения Российской Федерации для нужд фонда, обеспечения лекарственными препаратами детей в возрасте до 18 лет, больных гемофилией, муковисцидозом, гипофизарным нанизмом, болезнью Гоше, злокачественными новообразованиями лимфоидной, кроветворной и родственных им тканей, рассеянным склерозом…», — говорится в указе.

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Документ вступает в силу с момента его опубликования, его действие распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января.

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Указ «О создании Фонда поддержки детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями, „Круг добра“» подписан президентом 5 января 2021 года.

Недавно в фонд передали информацию о первом новорожденном со спинальной мышечной атрофией. Девочка родилась в Кургане 1 января, расширенный неонатальный скрининг выявил диагноз СМА. Документы передали в «Круг добра», ребенок получит необходимое лечение.