Благодаря переписи в Удмуртии нашли две новые деревни

В ходе сверки адресов и населенных пунктов сотрудники Удмуртстата обнаружили две новые деревни: Родники в Красногорском районе и Куртеково в Якшур-Бодьинском. Как выяснилось, раньше они не числились за Удмуртией.

Также оказалось, что в Вавожском районе деревня Квашур из Брызгаловского сельского поселения перешла в Зямбайгурдское.

Всероссийская перепись населения будет проходить с 1 по 31 октября 2020 года. Жители получат возможность самостоятельно пройти опрос на Госуслугах либо дождаться регистратора. Также в конце октября пройдет контрольный обход 10% жилых помещений.