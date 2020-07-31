BlaBlaCar открестился от водителя, выкинувшего из машины на трассе мать с детьми

Водитель, который высадил маму с детьми на трассе по пути в Сочи, не имеет отношения к сервису BlaBlaCar. Скриншот платежной квитанции, которые в подтверждение слов пострадавшей опубликовали некоторые СМИ, это доказывает.

Об этом в пресс-службе компании сообщили «360».

Мы не можем подтвердить, что данная поездка происходила с помощью нашего сервиса. Опубликованный рядом СМИ скриншот платежной квитанции подтверждает, что BlaBlaCar не имеет к поездке отношения Пресс-служба BlaBlaCar.

В компании отметили, что именно по этой причине им пока не удается связаться с участниками конфликта. Никто из них сам не выходил на связь — как и правоохранительные органы. В пресс-службе подчеркнули, что компания готова принять активное участие в изучении обстоятельств случившегося.

В МВД по Краснодарскому краю подтвердили «360», что начали проверку.

«Обратилась девушка в дежурную часть, сообщила, что ее мужчина высадил на трассе. У нас есть заявление, проводится проверка. Он ее высадил, девушка пересела на поезд и добралась до места назначения», — пояснили в ведомстве.

Ранее в Сети появились сообщения о том, что водитель сервиса BlaBlaCar высадил мать с детьми на трассе. Он вез их на отдых из Геленджика в Сочи, и в какой-то момент ребята стали плохо себя вести. Автомобилист попросил женщину их успокоить, но дети не слушали маму и продолжили беситься. Тогда водитель остановился и высадил семью из машины на трассе, недалеко от поселка Лазаревское.

Правоохранители сообщили, что уж нашли автомобилиста и связались с ним.