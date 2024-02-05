Общество 05 февраля 2024, 18:54 Бьюти-эксперт Селина назвала микрофренч и геометрические узоры в маникюре трендами весны-2024

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Владелица салона Selina Studio Анастасия Селина рассказала о вариантах маникюра, которые будут актуальны весной 2024 года. Останутся популярными естественная красота и сдержанная классика, отметила эксперт в беседе с сайтом «Страсти».

Она посоветовала обратить внимание на микрофренч, который является современной и минималистичной версией привычного французского маникюра. Такая вариация идеально подойдет обладательницам коротких ногтей, подчеркнула специалист.

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По ее словам, в трендах окажутся и мини-рисунки, например геометрические узоры, цветы, надписи или абстрактные изображения.