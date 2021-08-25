Бьюти-эксперт рассказал, как сохранить здоровый вид волос

Бьюти-эксперт Елена Коростелева рассказала, как подготовить волосы к осеннему сезону, чтобы они выглядели здоровыми. Об этом сообщила «Газета.ru».

По данным сайта «Аргументы и факты», она рекомендовала совместить салонный уход с домашним. Дома следует использовать средства с пантенолом, гиалуроновой кислотой, витаминами С и Е.

Это поможет восполнить недостаток влаги в волосах, а также обеспечит их блеск и упругость.

Ранее российский стилист Владислав Лисовец назвал главную отличительную особенность красивых женщин. По его мнению, увеличенные губы, прорисованные брови и идеальная прическа не играют главной роли.

По его мнению, настоящая привлекательность заметна во взгляде, улыбке и особенностях характера. Он отметил, что в настоящий момент западные блогеры популяризируют натуральность. Все чаще можно заметить девушек с небольшим количеством косметики на лице, присутствии морщинок и естественным размером губ. Как считает эксперт, спустя некоторое время нынешний европейский тренд дойдет и до глубинки нашей страны.