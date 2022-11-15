Общество 15 ноября 2022, 15:15 Бьюти-эксперт Майер развеяла мифы о лазерной эпиляции Бьюти-эксперт Майер: лазерная эпиляция безболезненна и не вызывает рак freepik

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Владелица сети клиник лазерной эпиляции Рина Майер опровергла популярные мифы о лазерной эпиляции. Об этом сообщил сайт «Дни.ру».

Во-первых, эта процедура не может вызвать рак. Лазерный импульс проникает в глубину не более, чем на 755 нано-миллиметров. Этого слишком мало, чтобы навредить кому-то органу или даже просто коже вокруг.

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Также Майер опровергла стереотип о том, что лазерная эпиляция — это больно. Она отметила, что шугаринг или удаление волос воском — куда более неприятные процедуры.

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«Представьте, что вас укусил комар — вот такие ощущения от лазера», — пояснила эксперт.

Также она рассказала, почему может казаться, что от лазерной эпиляции нет эффекта. Процедура воздействует только на те волоски, которые находятся в активной фазе роста. Волосы в спящей фазе она не убирает, поэтому через какое-то время они могут «проснуться». В такой ситуации надо продолжать курс процедур, чтобы удалить и их, пояснила Майер.

Она уточнила, что перед процедурой волосы не нужно отращивать. Их можно сбрить или удалить кремом для депиляции, заключила эксперт.