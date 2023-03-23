Общество 23 марта 2023, 12:12 Бьюти-эксперт Екатерина Курбатова рассказала, как правильно пользоваться косметическим маслом

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Косметическое масло может быть хорошим дополнением к уходу, но важно правильно подобрать его под свой тип кожи. Об этом Pravda.Ru рассказала эксперт портала телемедицинских консультаций Arimed Екатерина Курбатова.

Она объяснила, что масла бывают двух видов, базовые и эфирные. Первые предназначены для ухода, вторые нацелены на конкретные проблемы. Кроме того, подбирать средство нужно и под тип кожи. Для сухой подойдут масла, богатые Омегой-9, для жирной — Омегой-6.

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Специалист рекомендовала использовать масло не чаще двух раз в неделю на ночь. Причем его можно наносить даже в качестве последнего этапа — после сыворотки или крема.

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