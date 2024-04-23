Общество 23 апреля 2024, 12:00 Бьюти-блогер Горбунова: слишком активный массаж может травмировать кожу вокруг глаз

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Бьюти-блогер Рия Горбунова перечислила ошибки при уходе за кожей вокруг глаз. Одна из них — недостаточное увлажнение, передала «Вечерняя Москва».

Кроме того, негативные последствия может вызвать слишком активный массаж. Интенсивное давление и трение способны травмировать кожу и вызвать раздражение, пояснила эксперт.

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Она посоветовала также не забывать про использование солнцезащитных средств. Данный продукт необходимо наносить на лицо в любое время года. Отличный вариант — удобные ролики или стики.