17 апреля 2024, 18:21
Бьюти-блогер Горбунова назвала розовый и френч антитрендами маникюра в 2024 году
Маникюр в 2024 стремится к нюдовым тонам и умеренной длине. Владелица салона красоты и бьюти-блогер Рия Горбунова также посоветовала выбирать красный и винный оттенки, передала «Вечерняя Москва».
Эксперт отметила, что розовый цвет и так называемый французский маникюр уходит в прошлое. Эти дизайны в 2024 году считаются антитрендом. Также Рия Горбунова посоветовала отказаться от рисунков, втирки и длинных овальных или ромбовидных ногтей.
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Если хочется чего-то яркого, можно выбрать кобальтовый оттенок для ногтей.
Красота
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