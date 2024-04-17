Общество 17 апреля 2024, 18:21 Бьюти-блогер Горбунова назвала розовый и френч антитрендами маникюра в 2024 году

Читать 360tv в

Маникюр в 2024 стремится к нюдовым тонам и умеренной длине. Владелица салона красоты и бьюти-блогер Рия Горбунова также посоветовала выбирать красный и винный оттенки, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт отметила, что розовый цвет и так называемый французский маникюр уходит в прошлое. Эти дизайны в 2024 году считаются антитрендом. Также Рия Горбунова посоветовала отказаться от рисунков, втирки и длинных овальных или ромбовидных ногтей.

Реклама

Если хочется чего-то яркого, можно выбрать кобальтовый оттенок для ногтей.

Авторы: