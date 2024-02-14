Общество 14 февраля 2024, 14:42 Бьюти-блогер Горбунова назвала алый и розовый оттенки помад трендами весны-2024

Читать 360tv в

Трендовые оттенки помад помогут создать эффектный образ всего за несколько минут. Владелица салона красоты и бьюти-блогер Рия Горбунова перечислила самые модные цветовые решения весны-2024, передала «Вечерняя Москва».

Эксперт посоветовала присмотреться к алому оттенку. Этот вариант будет выигрышно смотреться при любой внешности. Однако важно найти подходящий тон, опираясь на собственный цветотип, отметила специалист.

Реклама

По ее словам, популярностью также будут пользоваться розовый, золотой, вишневый оттенки, а также какао и нюд.