Общество 03 февраля 2023, 14:23 Бюст Захарченко установят в центре Донецка «Мариуполь 24»: в центре Донецка установят бюст первого главы ДНР Александра Захарченко РИА «Новости»

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Известный скульптор Салават Щербаков приступил к работе по созданию бюста первого главы Донецкой Народной Республики Александра Захарченко. Об этом сообщил телеканал «Мариуполь 24».

Бюст установят в центре Донецка в рамках проекта «Аллея Российской Славы».

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«В центре города установим бюст Александра Захарченко. Для достижения максимального сходства у нас еще впереди много тонких действий, ведь работа только началась», — рассказал глава Общественной палаты ДНР Александр Кофман.

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Он напомнил, что скульптор Щербаков уже сделал два бюста в Донбассе. Памятник командиру отдельного разведывательного батальона «Спарта» Владимиру Жоге установил в Волновахе, а бюст генералу армии СССР Василию Маргелову — на проспект Мира в Донецке.

Первый глава ДНР Александр Захарченко погиб в центре Донецка в августе 2018 года после взрыва в кафе «Сепар». ФСБ заявляла о причастности к теракту украинским спецслужб.

Захарченко руководил ДНР с 2014 по 2018 год. Его память увековечили в Южно-Сахалинске, назвав в честь первого главы республики одну из улиц.