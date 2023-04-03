Эксклюзив 03 апреля 2023, 16:51 Бюст со взрывчаткой Татарский успел подержать в руках меньше минуты Политолог Вологин: Татарский продержал в руках статуэтку с СВУ меньше минуты РИА «Новости»

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Получивший смертельное ранение в кафе в Санкт-Петербурге во время своего творческого вечера военкор Владлен Татарский успел подержать начиненный взрывчаткой бюст меньше минуты. Затем он поставил подарок, и в этот момент произошел взрыв. Об этом в беседе с «360» сообщил политолог Евгений Вологин, который был гостем вечера.

«Он взял этот бюст, рассмотрел, повертел в руках, сделал какие-то замечания. Статуэтка находилась у Владлена в руках секунд 30 точно. А может быть — и минуту. То есть, он его повертел и, по моему, поставил или на стол, или в подарочный пакет-коробку», — рассказал политический аналитик.

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Он отметил, что за несколько секунд до взрыва ответил на телефонный звонок.

«Я в это момент отвлекся на звонок, склонился над телефоном, и в это момент произошел взрыв», — рассказал эксперт.

По словам Вологина, он сидел на творческом вечере во втором ряду, за столом.

«За каждым столом сидело человек по шесть. Передо мной было достаточно много людей. Между нами было метров пять-шесть, между мной и Владленом. После взрыва я сознание не потерял. Я был захвачен людским потоком и вышел на улицу через больше окно, рама которого вылетела», — заключил политолог.