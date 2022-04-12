Бюст Юрия Гагарина установили в столице Камбоджи

В столице Камбоджи Пномпене 12 апреля торжественно установили бюст советского космонавта Юрия Гагарина. Его передал городу фонд «Диалог культур-Единый мир». Об этом написали «Известия».

В церемонии приняли участие посол России в Камбодже Анатолий Боровик, государственный секретарь министерства образования, молодежи и спорта Ум Ромни, директор Технологического института Камбоджи По Ким Тхо.

Глава Технологического института, на территории которого и был установлен бюст, предложил создать в Технологической школе офис для продолжения двустороннего сотрудничества между странами в области исследований, технологий и науки.