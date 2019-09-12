О доходах россиян будут знать в бюро кредитных историй. Коллекторы наготове

Данные о доходах россиян предложили отдать кредитным бюро. Намерения преследуются благие: снизить нагрузку банков. Ведь подсчитывать кредитные риски клиентов им все сложнее. Будет ли от этого хорошо решившим взять займ — большой вопрос.

Сомнения вызывает законность такой процедуры в принципе. Показатель долговой нагрузки, вроде как, не попадает под категорию персональных данных. Однако именно для его расчета бюро кредитных историй и хотят предоставить сведения о наших с вами доходах.

При принятии соответствующих нормативно-правовых актов и данном правительством разрешении вопрос становится неактуальным. Зато возникает следующий — насколько надежно полученную информацию БКИ будут хранить и как намерены ей пользоваться.

Бюро кредитных историй получат данные о доходах россиян Подробнее

«Сейчас взысканием долгов занимаются судебные приставы после вынесения решения суда. Если информацию о доходах передадут напрямую в кредитное бюро, то это будет практически полный доступ к конфиденциальной информации россиян — о доходах и так далее», — говорит основатель компании «Дэль Капитал» и эксперт по международным рынкам ценных бумаг Антон Дэль. Он, кстати, указал на большую «зарегулированность» банков в этом вопросе: все-таки подчиняются кредитно-финансовые организации напрямую ЦБ РФ.

С другой стороны, понятно желание банков снять с себя ответственность просчета рисков и возложить ее на бюро кредитных историй. С больной головы, как говорится, на здоровую. По мнению того же Дэля, закредитованность населения в России очень высокая. Это ни для кого не секрет. Многие попросту неспособны выплачивать долги по кредитам и займам, причем число таких должников растет.

Деньги, говорит эксперт, из-за подобного положения дел теряют не только сами банки, но и кредитные, или коллекторские, бюро. Если же им в руки попадут данные о доходах, вырастет возможность взыскать застрявшие суммы.

Нужно понимать, что жителей страны готовящиеся нововведения могут поставить под удар. Да, повысится вероятность прозрачности кредитования и взаимодействия с банками по кредитам в целом. Однако спекуляцию сведениями — то есть ее шанс — никто не отменял. Раз появится такая возможность, кто-нибудь ее обязательно использует.

Возможно, ее будут перепродавать и перепокупать и так далее Антон Дэль эксперт по международным рынкам ценных бумаг.

Интересно, учитывался ли авторами поправок в закон «О кредитных историях» такой нюанс: будет ли соответствовать информация о переданных доходах реальности. Неофициальные доходы никто не учтет, а из тени люди выйдут вряд ли.

Впрочем, в Госдуме россиян поспешили успокоить. Глава профильного комитета нижней палаты парламента Анатолий Аксаков отметил, что все сведения будут предоставлять с согласия заемщика. Да и показатель долговой нагрузки сформирует сам кредитор, просто предоставив в банк информацию о доходах. Окончательную цифру уже выведут как раз кредитные бюро и передадут сведения в банк.

Саму необходимость законопроекта в Госдуме объяснили тем, что сейчас сведения о кредитах заемщика разрозненны. Принятие документа, полагают парламентарии, ситуацию изменит и приведет к появлению «квалифицированных бюро кредитных историй».

Рассмотреть проект закона в первом чтении должны в октябре, внесли его в июне.