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    17 февраля 2021, 10:41

    Бюджетные отчисления на развитие сельских территорий предложили увеличить

    Артур Блянихов

    Совет Федерации предложил увеличить финансирование сельских территорий, чтобы повысить уровень и качество жизни деревни. Об этом сообщила «Парламентская газета».

    Отмечается, что сенатор Виктор Кресс в конце января поднял тему недофинансирования деревни. Он заметил, что госфинансирование сельских территорий носит волнообразный характер.

    «Надо больше уделять внимание селу — просьба поработать с Правительством по данному вопросу и проинформировать палату о результатах», — призвала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.