Бюджетные отчисления на развитие сельских территорий предложили увеличить

Совет Федерации предложил увеличить финансирование сельских территорий, чтобы повысить уровень и качество жизни деревни. Об этом сообщила «Парламентская газета».

Отмечается, что сенатор Виктор Кресс в конце января поднял тему недофинансирования деревни. Он заметил, что госфинансирование сельских территорий носит волнообразный характер.

«Надо больше уделять внимание селу — просьба поработать с Правительством по данному вопросу и проинформировать палату о результатах», — призвала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.