Общество 23 ноября 2022, 14:31 Бюджетные места в вузах захотели выделить для детей мобилизованных в России Сенатор Тимченко сообщил о возможности выделить бюджетные места для детей мобилизованных РИА «Новости»

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Государственные вузы могут уже в следующем году выделить для детей мобилизованных бюджетные места. По крайней мере, такую возможность предусматривает бюджет на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Об этом председатель комитета Совета Федерации по регламенту Вячеслав Тимченко заявил РИА «Новости».

«Совет Федерации направлял в Госдуму ко второму чтению проекта бюджета поправки о выделении дополнительных бюджетных мест в вузах для детей мобилизованных, эти поправки были учтены в рамках резервного фонда при принятии бюджета во втором чтении», — рассказал он.

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Государственная дума 22 ноября одобрила во втором чтении проект федерального бюджета на 2023 год и плановый период 2024–2025 годов. Парламентарии поддержали поправки российского правительства, а также сенаторов и депутатов от партий ЛДПР, «Единой России», «Новых людей» по перераспределению средств из бюджета.

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Частичная мобилизация началась в России в конце сентября, о ее завершении президент России Владимир Путин заявил в конце октября. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сказал, что пока в Кремле не обсуждают вопрос о возможности новой волны мобилизации.