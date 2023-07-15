Общество 15 июля 2023, 03:32 Бюджетные места в вузах не сократят после введения льгот для участников СВО Число бюджетных мест в вузах не сократится с введением льгот для участников СВО Freepik

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Количество бюджетных мест для будущих студентов, поступающих в ходе общего конкурса, не уменьшится в связи с добавлением льгот для участников СВО и их родных. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки России.

«Важно отметить, что количество мест по другим льготам и квотам, не имеющим отношения к СВО, не уменьшится, так как поступающие по отдельной и особой квотам не участвуют в общем конкурсном отборе», — сказано в сообщении.

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Ранее стало известно об увеличении количества бюджетных мест в московских медицинских колледжах. По словам заместителя мэра столицы Анастасии Раковой, они повысятся на 10%.

В этом году колледжи примут более 3,5 тысячи студентов по шести специальностям. Среди направлений — «лечебное дело», «сестринское дело», «лабораторная диагностика» и другие.

При выпуске студенты получат диплом о профессиональном образовании с присвоением квалификации. Они смогут занять рабочие места в столичных организациях.