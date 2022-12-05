Общество 05 декабря 2022, 13:06 Бюджетников в ДНР перевели на удаленку из-за обстрелов Врио главы ДНР Пушилин поручил перевести бюджетников региона на удаленку из-за обстрелов РИА «Новости»

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Работники бюджетных организаций в Донецкой Народной Республике перейдут на дистанционный режим работы из-за регулярных обстрелов со стороны украинских военных. Об этом в Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин.

«Необходимо перевести дистанционную форму работы максимальное количество сотрудников бюджетных учреждений в связи с усилившимися обстрелами», — написал он.

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Пушилин отметил, что главы ведомств и бюджетных организаций должны лично проконтролировать обеспечение безопасности своих сотрудников при переводе на удаленный формат работы.

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Врио главы ДНР отметил, что к частным компаниям указ носит рекомендательный характер, однако призвал позаботиться о безопасности людей.

«В нынешних условиях нужно создать как можно большую безопасность и перестроить работу с учетом этого», — добавил Пушилин.

В понедельник, 5 декабря, украинские боевики обстреляли в Донецке Храм Рождества Христова. Кровля и фасад здания частично разрушились.