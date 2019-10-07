Бюджетники стали активно себя цензурировать в соцсетях

«Многие блоги принудительно закрывают. Закрывают и увольняют хороших специалистов за неугодную фотографию или текст», — поделилась блогер.

По ее словам, это касается не только врачей, но и спасателей, преподавателей, пожарных и полицейских.

В свою очередь другой блогер, работающий в скорой помощи, рассказала, что ее коллега потеряла место работы из-за публикации снимка раны или перелома пациента с хештегом «Люблю свою работу». При этом на фото не было видно лица пациента. Также не было указано его данных.

«Это слил кто-то из коллег, и ее уволили. И я не понимаю, за что. Человек отработал на скорой шесть лет, и тут ее так предают, да еще и раздувают скандал — пишут в газетах, делают сюжет по телевидению», — обратила внимание врач. Она добавила, что ей пришлось подчистить свой аккаунт в соцсетях, чтобы не лишиться работы.