Бюджетникам увеличат зарплаты с 1 октября

«Принять меры по увеличению с 1 октября 2020 года на 3% обеспечиваемой за счет средств федерального бюджета оплаты труда: работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений», — сказано в сообщении.

Индексация будет касаться сотрудников федеральных госорганов и гражданских, которые служат в военных частях.

Ранее стало известно, что пенсионерам из сельской местности увеличат пенсию на на 25% от фиксированной части выплаты. Они станут получать на 1421 рубля больше. Рассчитывать на доплаты смогут люди, которые не менее 30 лет проработали в сельском хозяйстве — в колхозах, совхозах, межколхозных предприятиях, в сферах животноводства, растениеводства, рыбоводства или на машинно-тракторных станциях.

Повышенные пенсии начнут получать и те, кто в августе отпраздновал 80-летие. Им прибавят чуть более пяти тысяч рублей. Деньги будут поступать автоматически.