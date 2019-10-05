Бюджетникам и пенсионерам Севастополя задержали выплаты из-за компьютерного сбоя

Пенсии и выплаты бюджетникам задержали из-за технического сбоя в оборудовании местного казначейства.

«Вины специалистов в этом нет, к сожалению так бывает, когда программное обеспечение дает сбой», — рассказали в правительстве.

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По этой причине специалистам ведомства пришлось перейти на ручной режим работы. В первую очередь сотрудники «набили» платежки по пенсиям. Несмотря на работу «до ночи» выплаты начислили не в полном объеме. Но благодаря этому половина пенсионеров смогла все же получить свои деньги.

Сейчас работа системы восстановлена. Пенсии и зарплаты бюджетников в Севастополе пообещали перевести полностью в понедельник, 7 октября. Власти Севастополя пообещали отдать пенсии до 12:00, а зарплаты бюджетников — до конца рабочего дня.

В городе заработал оперативный штаб во главе с вице-губернатором Алексеем Парикиным. Сотрудники казначейства и профильных департаментов работают в субботу и воскресенье.