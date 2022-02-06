«Бюджет пухнет, нужно позаботиться о малоимущих». Политолог призвал ввести продуктовые карточки в России

Правительству России необходимо рассмотреть введение продуктовых карточек для малоимущих. Об этом Ura.ru заявил политолог Константин Калачев.

Он считает, что это адекватная мера с учетом роста цен на продукты, государство должно подумать о ней, так как необходимые средства в бюджете для этого есть.

«Бюджет пухнет от денег, он у нас профицитный, экспортная выручка растет, государство богатеет. Я думаю, что государству нужно как-то позаботиться о малоимущих», — заявил Калачев.

Политолог выразил надежду, что Государственная дума примет соответствующий законопроект.

Калачев вспомнил, что в СССР также использовались продуктовые карточки в условиях дефицита товаров.

«Только сейчас идет речь не о дефиците, а поддержке тех, кто действительно нуждается», — заключил политолог.

Ранее способ поддержки нуждающихся с помощью продуктовых карточек озвучил научный руководитель Института экономики РАН Руслан Гринберг.