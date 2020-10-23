«Бюджет не резиновый». Предложение раздавать маски бесплатно вызвало недоумение

Депутат Госдумы предложил бесплатно раздавать маски и антисептики россиянам. Но насколько эта мера эффективна и откуда государству взять на это деньги, рассказала «360» директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева.

«В больницах не хватает лекарств, ИВЛ и так далее, а бюджетные деньги не резиновые», — объяснила собеседница «360».

Тем более, бесплатная раздача масок не гарантирует, что их будут носить. Поэтому лучше потратить средства на более конкретные вещи.

«Доходы населения упали, и впереди нас ждет неизвестность. Приятно предложить населению что-то дешевое, зная, что оно обречено на крупные траты. Похвальная внешняя эффектная мера, но не уверена, что она способна переломить ситуацию в стране», — резюмировала эксперт.

Ранее парламентарий Ярослав Нилов предположил, что россияне не носят маски, потому что нет средств на покупку.