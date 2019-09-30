Бюджет и выручку российских фильмов соберут в единой базе данных

В единую базу включат фильмы, которые снимались начиная с 2015 года при поддержке Минкультуры и Фонда кино. Сейчас в список уже внесли 520 российских работ 255 компаний. С выходом новых лент перечень будет пополняться.

Создатели платформы разместили на ней информацию об итоговых бюджетах фильмов, а также суммы государственных средств и выручки.

Согласно предоставленным данным, самый большой бюджет оказался у кинокомпании «СТВ». На создание фильмов она получила 165 миллионов рублей возвратных средств и еще 921 миллион невозвратных рублей. Эти деньги потратили на съемки 17 работ, которые принесли доход 5,8 миллиарда рублей.

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На втором месте по объему бюджета стоит студия Никиты Михалкова «ТриТэ». Компания получила 50 миллионов рублей возвратных и 992 миллиона невозвратных на производство трех фильмов.

Замкнул тройку лидеров Bazelevs Тимура Бекмамбетова с финансированием на 10 картин в размере 299 возвратных миллионов, невозвратных — 740 миллионов рублей.