Бизнесвумен рассказала, каким качествами должна обладать женщина-лидер
Основатель компании Irtyuga Jewellery Юлия Иртюга рассказала, какой, по ее мнению, должна быть женщина-лидер в XXI веке. Об этом сообщило ИА «ФедералПресс».
«Женщина-лидер может пробовать свои силы в общественной работе, не бояться менять сферу деятельности и вставать на новые рельсы», — считает Иртюга.
Она выделила такие качества, как ответственность, умение управлять командой, способность объединять, видение перспектив и высокий эмоциональный интеллект. Также она считает, что необходимо постоянно повышать квалификацию.