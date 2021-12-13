Бизнесу дадут возможность управлять центрами для стариков и инвалидов

Правительство решило поддержать инвестиционные проекты по открытию социальных учреждений в формате государственно-частного партнерства (ГЧП) и концессий. Постановление об этом уже подписано.

По словам национального центра ГЧП, господдержка позволит гарантировать предпринимателям возвратность их вложений. В итоге это приведет к привлечению инвесторов.

«Это подтверждает опыт предоставления федеральных субсидий на строительства школ по ГЧП в рамках госпрограммы „Развития образования“, когда благодаря поддержке уже запущены десятки концессионных проектов», — процитировала представителя центра газета «Известия».

Правила предоставления субсидий уже утвердил премьер-министр Михаил Мишустин. Речь идет об инвестиционных проектах по созданию социальных учреждений для проживания пожилых людей и инвалидов.

Согласно правилам, бизнесмен должен будет вложить как минимум 20% от стоимости проекта, а остальную сумму предоставят из бюджета региона. Большую часть затрат регионов покроют из федерального бюджета. Предприниматели же смогут вернуть вложения за счет участия в управлении созданной инфраструктурой.