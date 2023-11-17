Общество 17 ноября 2023, 13:44 Бизнесмены Ульяновска придут на прием к генпрокурору России Генпрокурор России Краснов прилетел с рабочим визитом в Ульяновск

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С рабочей поездкой в Ульяновск прибыли генпрокурор России Игорь Краснов. Он проведет прием граждан, примет участие в памятных мероприятиях и пообещается с сотрудниками регионального надзорного ведомства, сообщила пресс-служба.

Первым пунктом в программе командировки стало возложение цветов у Вечного огня в мемориальном комплексе на площади 30-летия Победы. После этого Игорь Краснов проведет личный прием граждан и предпринимателей Ульяновской области, а затем встретится с работниками региональной прокуратуры.

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Генпрокурор России в ноябре встретился с представителями Китая, Саудовской Аравии и Кубы. Он осветил работу надзорных органов, актуальные проблемы и задачи, подписал соглашения о сотрудничестве. Борьбу с транснациональной преступностью Игорь Краснов обсудил с коллегами на заседании ШОС.