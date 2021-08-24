Бизнесмены рассказали, как создать качественный стартап в условиях ковида

В Тюмени накануне прошел Слет успешных предпринимателей. Мероприятие посетили более тысячи участников. Среди них были не только успешные бизнесмены, но и начинающие стартаперы. О том, как удачно создать новое дело в условиях пандемийного кризиса, рассказали гуру своего дела. Об этом написал «ФедералПресс».

По словам предпринимателя в сфере клининга Натальи Панденко, не имеет значения, в какое время начинать бизнес. Самое главное — это правильно оценить обстановку. При выборе ниши надо зайти в ту, которая выигрывает в условиях пандемии.

«Кризис — это всегда возможности. В том числе и для старта. Тот, кто предприимчивый, в момент смуты предпримет больше действий и сможет подняться. Есть такой эксперимент с коробкой, где лежат шарики — металлические и деревянные. Когда они в покое, могут быть вперемешку, но стоит коробку тряхнуть хорошенько, и железные шарики опускаются на дно, деревянные оказываются наверху. Так и в предпринимательстве: когда трясет все, предприимчивый поднимается наверх, а тот, кто зациклен на чем-то и двигаться не хочет, оказывается внизу», — рассказал бизнесмен в сфере логистики Михаил Меликов.

Еще один успешный предприниматель в информационной сфере Станислав Леньков уверен, что все зависит от самого человека и от его чувств. Ковид всех поставил в одинаковые условия: кто первый догадается, как что-то новое внедрить, где-то обойти, воспользоваться тем, чем другие не могут, у того бизнес получится. В этом, по его словам, и есть главный рецепт качественного стартапа.