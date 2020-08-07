Бизнесмены придумали, как снизить цены на малоэтажное жилье в России

Процесс ввода в эксплуатацию малоэтажного жилья можно сократить в два раза. Таким образом уменьшится и стоимость недвижимости. Об этом заявила «Деловая Россия» и обратилась с такой идеей в Минстрой.

Копия письма организации оказалась в распоряжении газеты «Известия». Это предложение уже поддержали в Государственной думе и Общественной палате. В свою очередь инициаторы считают, что снятие излишних барьеров поможет снизить стоимость жилья.

Процесс ввода в эксплуатацию в настоящее время занимает около двух с половиной месяцев, но может и затянуться. Весь этот период девелоперы платят проценты по проектным кредитам и не могут раскрыть свои эскроу-счета*. В итоге эти расходы сказываются на стоимости жилья. Об этом рассказал руководитель подкомитета по малоэтажному и коттеджному строительству «Деловой России», владелец ГК «Удача» Владимир Прохоров.

«Особенно негативно это сказывается на рынке малоэтажного жилья, поскольку строительство дома девелопером занимает тоже несколько месяцев. Таким образом, время до раскрытия эскроу-счетов увеличивается почти вдвое, за этот период себестоимость объектов вырастает примерно на 2%», — отметил он.

«Деловая Россия» просит сократить срок процедур по выдаче разрешения на ввод домов в эксплуатацию до одного месяца. Также организация предложил обязать банки уменьшать ставки по проектным кредитам до 0,5% на время прохождения застройщиком этапа передачи объекта в эксплуатацию.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным рассказал, что проблему обманутых дольщиков в регионе собираются окончательно решить в течение ближайших трех лет.

*Эскроу-счет — счет, на котором учитываются имущество, документы или деньги до наступления определенных обстоятельств или выполнения определенных обязательств.