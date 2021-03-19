Бизнесмены попросили не возвращать налог на движимое имущество

Организация «Опора России» обратилась к Минфину с просьбой не возвращать отмененный налог на движимое имущество. Министерство заявило, что рассматривает варианты, удовлетворяющие интересы всех сторон.

Письмо с просьбой не возвращать налог написал президент «Опоры России» Александр Калинин. Обращение он направил на имя министра финансов Антона Силуанова.

«Возврат движимого имущества в структуру налогообложения станет серьезной проблемой, в том числе для предприятий малого и среднего бизнеса, особенно в условиях падения доходов, связанного с последствиями пандемии», — привел РБК цитату из письма.

Возврат налога посчитали неправильным также Торгово-промышленная палата (ТПП) и «Деловая Россия». В объединениях отметили, что пошлина ограничит инвестиционную активность, которая и без того находится на низком уровне.

По словам Минфина, никто не принимал решения о возвращении налога на движимое имущество. Министерство изучает другие способы совершенствования налогообложения, чтобы они отвечали интересам как бизнесменов, так и государства.