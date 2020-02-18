Бизнесмены Москвы стали зарабатывать на смерти питомцев. Они продают гробики для кошек

В Москве придумывают все новые способы «отъема денег у населения». Некоторые решили, что нажиться можно в том числе на горе. Например, предложить безутешным хозяевам гроб для похорон домашнего любимца.

Продажу гробов для кошек начал столичный интернет-магазин «Мосгоркошгроб». Внимание на это обратил Telegram-канал «Психо Daily».

Потерявшим домашних животных предлагают пока только базовую модель линейки «Кошкоклассика». У гробов есть два разных размера — 500 на 220 и 600 на 255 миллиметров.

Производят их, уверяют в компании, из биоразлагаемого материала. Почившего котика опустят в землю в фанере высшего сорта. Изделия промасливают и украшают крышки изображением крылатого кота.

Пользователи к идее стартапа отнеслись неоднозначно. Кто-то сразу поинтересовался ценой. Другие заметили, что это «очень грустно и смешно». Третьи указали, что нехорошо использовать живых моделей для рекламы подобных изделий.

В Москве и Подмосковье умерших домашних питомцев предписано кремировать. За нарушение запрета на захоронение предусмотрены штрафы.

В других странах, в том числе в Великобритании, животных иногда хоронят вместе с хозяевами.